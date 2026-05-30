Тысячи рублей, ведущий, ресторан, подарки учителям — это лишь малая часть того, с чем предстоит столкнуться при организации выпускного своему ребенку. Разбираем, сколько стоит попрощаться со школой в 2026 году.

Выпускники только-только отгуляли последние звонки. Впереди — экзамены, мучительное ожидание результатов и поступление, а в конце июня выпускники попрощаются со школой. Кто-то уйдет в колледжи, кто-то пойдет учиться в университет, а некоторые просто будут искать себя. Пока родители ломают голову над сметой для выпускного вечера, а дети спорят — пойти в ресторан или же уйти от этой скучной традиции, аналитики и организаторы праздников фиксируют тревожную тенденцию: стоимость прощания со школой в столице Татарстана стремительно догоняет московскую.

Что по ценам

По данным сервиса SuperJob, который уже успел опросить родителей выпускников по всей стране, «скинуться» на выпускной вечер в Казани в 2026 году в среднем выходит по 14 тысяч рублей для 9-го класса и 21 тысяче — для 11-го. В Москве, которая традиционно считается самым дорогим городом России, суммы ненамного выше казанских: 17 и 25 тысяч рублей.

Однако, как признают сами родители, такие сборы — это лишь вершина айсберга. Гораздо больнее бьет по карману то, что оплачивается отдельно. Например, много приходится отдавать за одежду. По данным SuperJob, костюм для сына-девятиклассника в Казани обойдется родителям в среднем в 17,5 тысячи рублей, а платье для дочери — в 17 тысяч. К 11-му классу ценник становится еще выше: 22,5 тысячи придется потратить выпускнику и 23,5 тысячи - выпускнице. Московские родители тратят на наряды всего на 2–4 тысячи больше.

При этом каждая пятая семья (20 процентов) решает не тратиться на особенный наряд для сына-девятиклассника, также от нового платья отказываются 17 процентов родителей дочерей. Но к 11-му классу, как показывает статистика, новую одежду покупают почти все.

Выпускной - момент, конечно, торжественный, однако отмечают его не все. По данным опросов, идти на праздник отказываются 13 процентов девятиклассников и 8 процентов 11-классников. Причины называют разные: от финансовых трудностей до желания самих детей, которые не видят смысла в пышных церемониях.

Что такое выпускной: объясняем в цифрах

Средний чек в 21 тысячу рублей — это лишь условная входящая сумма, база, с которой начинаются «торги». Настоящие траты, как правило, в полтора-два раза выше, рассказала организатор свадеб и мероприятий агентства «Простые радости» Екатерина Давлетшина. Она объясняет: родительский комитет еще в начале года решает, сколько человек идут на выпускной, и составляет подробную смету. Итак, в нее входят:

- ресторан или банкетный зал (самая дорогая позиция по традиции);

- меню и аренда площадки (либо депозитная система: ресторан выставляет минимальную сумму заказа, и если не набирается — доплачивают родители);

- ведущий и техническое обеспечение (звук, свет, микрофоны);

- приглашенные артисты и шоу-программа;

- выпускной альбом и фотограф (часто отдельными строками);

- подарки учителям и работникам школы, цветы на последний звонок и выпускной;

- ленты выпускников, фотозоны, украшение зала шарами;

- постановочный номер от родителей или видеоклип — статья, которую многие забывают, но которая бьет по карману;

- встреча рассвета и трансфер (автобусы до места и обратно).

- Еда на человека в среднем — от пяти тысяч рублей плюс аренда площадки. Декор, кстати, мало пользуется спросом. Классического оформления цветами почти никто не заказывает. А вот фотозона на последний звонок и выпускной и зал, украшенный шарами, — это стандарт, — рассказала Давлетшина.

Организатор затруднилась назвать точный процент, но подтвердила, что цены выросли значительно. Особенно это коснулось ведущих: если в прошлом году их услуги стоили от 60 тысяч рублей, то сейчас те же самые люди берут 80–120 тысяч. Диджей, по ее словам, обойдется минимум в 20 тысяч. Такие же расценки и на шоу-номера.

- Многие школы из года в год заказывают одно и то же место и не изменяют традиции. Есть меню от 3–4 тысяч на человека, а есть от 10–12 тысяч. По ведущим та же история: есть за 30 тысяч, а есть в Казани и те, кто берет 200 тысяч и больше, — объясняет Давлетшина.

Разброс цен на одного выпускника может составлять от 10–15 тысяч рублей (бюджетный вариант) до 100–150 тысяч и выше, если заказывать яхту, ресторан премиум-класса и приглашенных блогеров.

Что говорят сами выпускники и родители

Пока статистика говорит о тратах в сотни тысяч, реальные семьи находят свои способы не разориться на празднике. Алиса Шакирова заканчивает 11-й класс. Ее выпускной еще впереди, но в школе уже провели последний звонок.

- Мы собирали по 10 тысяч рублей на последний звонок, — рассказывает Алиса. — Нас в классе всего 8 человек. Сумма сложилась из фотографа, подарков для учителей, цветов, фотозоны и украшений. Самыми дорогими были цветы.

Для праздника школьница закупилась на «Али-экспрессе». По ее словам, там есть «суперкрутые наряды», а еще можно сшить под свои параметры. Макияж и укладку выпускница собирается делать самостоятельно. Что касается празднования выпускного, класс Алисы единогласно отказался от традиционного ресторана.

— Мы решили, что кафе — это скучно. Просто закажем еду в ресторанчике, арендуем стрельбище с видом на Волгу, встретим там рассвет. А может, еще поедем фоткаться на усадьбу Молоствовых — вроде для выпускников это будет бесплатно, - рассказывает выпускница.

Ольга, мамы другой казанской школьницы, рассказывает, что ее дочь выпускается после девятого. Праздник у детей будет классическим: ресторан, ведущий, наряд.

- Выпускной альбом — пять тысяч рублей. Мероприятие в ресторане с ведущим и едой на троих (ребенок плюс двое родителей) — 20 тысяч. Выбор одежды у каждого свой. Кто-то берет напрокат, кто-то покупает. Моя дочь планирует надеть платье старшей дочери с выпускного. Оно стоило 11,5 тысячи рублей. Туфли за две тысячи на Wildberries. Аксессуары — если чего-то не хватает, — перечисляет Ольга.

Подсчитала мама и траты на последний звонок, прошедший несколько дней назад. Так, на оформление актового зала, зону фотосессии, видеографа, фотографа, закупку лент, подарки и цветы учителям и работникам школы, номер родителей со снятием видеоклипа ушло 10 тысяч рублей. Еще 12 — на укладку, макияж и маникюр. В общем, вышло около 30 тысяч.

- В нашем классе на выбор предложили только место проведения мероприятия — из трех вариантов. И мы выбрали, — уточнила Ольга.

Организатор, с которой мы говорили, признается: главная сложность в подготовке выпускного — это не деньги, а разница в ожиданиях.

- Это вопрос отцов и детей. Практически всегда. Дети хотят отметить лайтово (приятно, легко. — «ВК»), далеко не все хотят наряжаться… Многие выбрали бы пикник и уютные посиделки своим кругом. А родители хотят «как у всех» — у них ярое желание сделать не хуже, чем у кого-то, — рассказывает Давлетшина.

Компромисс, по ее словам, всегда можно найти, но ключевую роль играет ведущий: «Он подберет программу так, чтобы было весело и детям, и учителям, и взрослым. В последние годы, отмечает организатор, модным стало единение.

- Сейчас отношения у выпускников и родителей иные. Не то что было еще недавно, когда родитель — взрослый и недосягаемый. Теперь ребенок и родитель — команда, — объяснила Екатерина Давлетшина.

Мы также спросили, можно ли удешевить организацию выпускного. По словам Давлетшиной, это практически невозможно. Все основные статьи затрат (ресторан, подарки, альбом, услуги ведущего, встреча рассвета и трансфер) уже давно стали традиционными. Единственное, что приходит в голову, — это выбрать ведущего из числа преподавателей или активных родителей или организовать шоу-программу с участием талантливых выпускников.