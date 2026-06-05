Президент республики Бадра Гунба полагает, что другие государства будут «вынуждены принять эту реальность».

Автор фото: министерство туризма Абхазии

Признания со стороны всех стран мира ждет Абхазия в будущем, заявил в ходе ПМЭФ президент республики Бадра Гунба. Его слова передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что неполная признанность республики является «временными трениями». В будущем, по его словам, все страны мира признают Абхазию абсолютно.

«Это продиктовано не какими-то назиданиями или давлением. Это просто законы, которые никто еще не отменял», - полагает Гунба, заметив, что другие государства будут «вынуждены принять эту реальность» на фоне стремления Абхазии к развитию.

Ранее сообщалось, что РЖД вновь продает билеты для детей в Абхазию по свидетельству о рождении. Мера должна сказаться на росте туристического потока в республику.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.