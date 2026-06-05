Абхазия ждет признания от всех стран мира
Президент республики Бадра Гунба полагает, что другие государства будут «вынуждены принять эту реальность».
Признания со стороны всех стран мира ждет Абхазия в будущем, заявил в ходе ПМЭФ президент республики Бадра Гунба. Его слова передает РИА Новости.
Президент подчеркнул, что неполная признанность республики является «временными трениями». В будущем, по его словам, все страны мира признают Абхазию абсолютно.
«Это продиктовано не какими-то назиданиями или давлением. Это просто законы, которые никто еще не отменял», - полагает Гунба, заметив, что другие государства будут «вынуждены принять эту реальность» на фоне стремления Абхазии к развитию.
Ранее сообщалось, что РЖД вновь продает билеты для детей в Абхазию по свидетельству о рождении. Мера должна сказаться на росте туристического потока в республику.
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