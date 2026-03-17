Актер из «Бумера» пропал в Москве, придя пьяным на спектакль
Сергей Мамаев пришел на «Мертвые души» нетрезвым, не устоял на сцене и скрылся. К поискам подключили полицию.
В Москве разыскивали 49-летнего актера Марийского театра юного зрителя Сергея Мамаева, известного по роли милиционера в культовом фильме «Бумер». Народный артист Марий Эл приехал в столицу на гастроли с труппой, но исчез при странных обстоятельствах, сообщает SHOT.
Марийский ТЮЗ должен был показать в Москве спектакль «Мертвые души», где Мамаев играл помещика Ноздрева. Однако на сцену он так и не вышел — перед началом актер появился за кулисами в сильном алкогольном опьянении и не мог связать двух слов. Ему экстренно подобрали замену.
Вразумить коллегу пыталась даже жена, которая тоже занята в постановке, но безрезультатно. Мамаев сказал что-то худруку на непонятном языке, покинул театр и исчез. Телефон его был отключен, друзей в Москве у него нет.
Полиция подключилась к поискам. Однако поздним вечером супруга актера Анджела Мамаева сообщила, что он нашелся и с ним «все нормально».
В фильмографии Сергея Мамаева в основном эпизодические роли. Он снимался в «Бумере», «Эшелоне», «В августе 44-го…», «Монахе и бесе». Сейчас в театре он играет сказочных персонажей на русском и марийском языках — Мойдодыра, Кощея Бессмертного и Графа Вишенку.
