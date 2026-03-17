Общество
17 марта 12:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Актер из «Бумера» пропал в Москве, придя пьяным на спектакль

Сергей Мамаев пришел на «Мертвые души» нетрезвым, не устоял на сцене и скрылся. К поискам подключили полицию.

Автор фото: соцсети

В Москве разыскивали 49-летнего актера Марийского театра юного зрителя Сергея Мамаева, известного по роли милиционера в культовом фильме «Бумер». Народный артист Марий Эл приехал в столицу на гастроли с труппой, но исчез при странных обстоятельствах, сообщает SHOT.

Марийский ТЮЗ должен был показать в Москве спектакль «Мертвые души», где Мамаев играл помещика Ноздрева. Однако на сцену он так и не вышел — перед началом актер появился за кулисами в сильном алкогольном опьянении и не мог связать двух слов. Ему экстренно подобрали замену.

Вразумить коллегу пыталась даже жена, которая тоже занята в постановке, но безрезультатно. Мамаев сказал что-то худруку на непонятном языке, покинул театр и исчез. Телефон его был отключен, друзей в Москве у него нет.

Полиция подключилась к поискам. Однако поздним вечером супруга актера Анджела Мамаева сообщила, что он нашелся и с ним «все нормально».

В фильмографии Сергея Мамаева в основном эпизодические роли. Он снимался в «Бумере», «Эшелоне», «В августе 44-го…», «Монахе и бесе». Сейчас в театре он играет сказочных персонажей на русском и марийском языках — Мойдодыра, Кощея Бессмертного и Графа Вишенку.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Безруков хочет судиться из-за масок с его лицом. Ответчица предлагает актеру выплату роялти от продаж продукции с его изображением.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
