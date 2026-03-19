Общество
19 марта 11:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Алимов: «Для нас важно быть рядом, когда клиент сталкивается с трудностями»

Зампредседателя Волго-Вятского банка Сбербанка уверен, что за каждым финансовым продуктом и сервисом стоят люди с уникальными историями.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В Международный день клиента Волго-Вятский банк Сбербанка поделился историями, которые доказывают: быть рядом — значит решать проблемы, даже когда ситуация кажется безвыходной. А таких историй у банка много: только за прошлый год более 76 тысяч предпринимателей, то есть каждый второй региональный бизнес, начали своё дело вместе со Сбером.

Одна из таких историй — о клиенте из Ижевска, который только открыл счёт и для развития своего дела ему срочно требовались средства на закупку товара в Китае для продажи на маркетплейсе: приближался Китайский Новый год, и нужно было успеть оформить поставку. Однако неожиданно пришёл отказ. Время поджимало, и клиент не мог ждать. Сотрудники банка не опустили руки и решили самостоятельно проверить все детали отказа. Выяснилось, что у компании числились две записи с разными адресами регистрации, что не совпадало с данными в заявке. После оперативной корректировки информации кредит был одобрен на следующий день.

Другая история — о семье из Саранска, в которой муж занимался грузоперевозками и был основным источником дохода, сломал ногу и не мог работать. Супруга пришла на встречу в банк растерянной. Во время разговора сотрудник обнаружил на счёте значительную сумму накопленных бонусов Спасибо. Эти бонусы помогли подключить телемедицину для лечения мужа, а в диалоге родилась идея превратить придорожный буфет, которым занималась супруга, в полноценное кафе. Сейчас проект уже запущен и начал приносить семье дополнительную прибыль.

Ещё одна история произошла с пожилой предпринимательницей из Вязников, которая пришла в отделение в слезах: выручка с терминала перестала поступать на карту, и она не могла закупить новый товар для магазина. Выяснилось, что все деньги копятся на расчетном счете индивидуального предпринимателя. Приложение для самостоятельного перевода средств клиентка себе не установила, потому что в силу возраста боялась пользоваться чем-то новым. Клиентский менеджер не просто установила программу — она научила клиентку переводить деньги, начиная с пробных операций по 10 рублей. «Когда она уходила, то сказала, что страх перед программой ей теперь кажется смешным», — вспоминают в банке.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Для нас важно не просто предлагать финансовые продукты, а быть рядом, когда клиент сталкивается с трудностями, и помогать находить решения даже в самых сложных ситуациях. Каждая история клиента вдохновляет нас становиться лучше и доказывает: бизнес начинается с человека, а настоящий сервис не знает мелочей».

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.