Медики бьют тревогу, так как от этой опасной инфекции не существует вакцин и лекарств, а ее симптомы крайне сложно отличить от других заболеваний.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В штате Нью-Йорк официально подтвержден первый случай инфицирования крайне редким и опасным вирусом Бурбон, от которого на сегодняшний день не существует ни вакцин, ни специфического лечения. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на медицинскую компанию Stony Brook Medicine.

Ранее данная клещевая инфекция фиксировалась преимущественно в центральной части США. Патоген получил свое название в честь округа Бурбон в штате Канзас, где ученые впервые идентифицировали его в 2014 году. С момента открытия вируса официальный диагноз был поставлен всего шести пациентам, причем как минимум два случая закончились летальным исходом. Прежде врачи фиксировали единичные заражения, однако сейчас эксперты допускают, что реальное число заболевших может быть значительно выше из-за сложностей с диагностикой.

Инфекция передается человеку через укусы так называемого собачьего клеща. Профессор медицины в Медицинском центре Стоуни-Брук Луис Маркос предупредил, что этот вид членистоногих отличается повышенной агрессивностью и уже широко распространен в 20 американских штатах. Сейчас популяция этих опасных насекомых стремительно растет на северо-востоке США, включая густонаселенный штат Нью-Йорк.

Главная проблема для системы здравоохранения заключается в том, что симптоматика вируса Бурбон практически идентична другим распространенным клещевым заболеваниям, что сильно затрудняет клиническое распознавание на ранних стадиях. Ситуацию усугубляет полное отсутствие специализированных экспресс-анализов в обычных больницах.

Поскольку лекарства от патогена нет, медицинские службы США рекомендуют населению штата Нью-Йорк максимально усилить меры индивидуальной защиты при посещении лесопарковых зон.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане, как и в целом в России, опасный клещевой вирус «Бурбон» не выявлен. Роспотребнадзор оперативно развеял опасения населения, связанные с распространением этой инфекции в стране.

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