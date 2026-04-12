С января темпы бронирования растут на 40—50% по сравнению с 2025 годом.

Автор фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В этом году Анапа готовится принять до 3,5 миллиона туристов. Это станет возможным после открытия пляжей, которые были закрыты из-за разлива мазута в декабре 2024 года. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России.

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым восстановление туристической привлекательности региона. В прошлом году Анапа потеряла половину турпотока, приняв около 2,2 миллиона отдыхающих. Губернатор отметил, что благодаря федеральной поддержке курорт сможет полностью восстановиться в этом году.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что открытие пляжей Анапы увеличит турпоток. Он также отметил, что, несмотря на рост бронирований на 40—50 процентов по сравнению с 2025 годом, полностью вернуть показатели 2024 года (4,5 миллиона туристов) в этом году не удастся. По словам Ромашкина, спрос на отдых в Анапе растет из-за более низких цен по сравнению с Крымом, Геленджиком и Сочи. Однако официальное открытие пляжей может привести к выравниванию цен, что снизит привлекательность курорта.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что пробы, взятые Роспотребнадзором, помогут разрешить открытие пляжного сезона в Анапе. На данный момент завершаются последние исследования. Голикова выражает надежду, что результаты этих анализов позволят пляжам возобновить свою работу.

