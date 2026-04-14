Текст также озвучат министр по делам молодежи региона, блогеры, теле- и радиоведущие.

Автор фото: «Тотальный диктант»

В республике 18 апреля состоится международная просветительская акция «Тотальный диктант». Текст писателя Алексея Варламова озвучат актеры, ведущие, блогеры и другие медийные личности, поделились организаторы.

В Национальной библиотеке Татарстана текст прочитает советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант. В челнинском филиале КФУ участники диктанта получат возможность послушать голос Елены Ксенофонтовой — звезды сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». В АРТ-центре и в театре Камала в Казани слово предоставят участницам шоу «Женский стендап» на ТНТ Марии Марковой и Маргарите Родиной соответственно. Выступит и министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров. Он озвучит текст в парке «Россия – Моя история». Среди других выступающих оказались блогеры и ведущие, в частности — Русина Семененко, Динара Вургафт, Анна Семеновых, Эльвира Файзулина, Мария Айнуллина, Алсу Якупова, Гузель Зайнакова, Гульназ Гиззатуллина, Павел Густов, Нина Калаганова и другие.

Текст Варламова, который будут пытаться правильно записать участники диктанта, посвящен детству Пушкина, не общеизвестным фактам о нем.

Акция в Республике Татарстан реализуется при поддержке предприятия «Казаньоргсинтез» (СИБУР) и офтальмологической клиники «Смотри».

Напомним, что за две недели до события в республике даже стартовали подготовительные курсы. Всего планируется организовать более 1000 площадок.

