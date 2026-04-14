Общество
14 апреля 16:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Андрей Ургант, звезды СТС и ТНТ проведут Тотальный диктант в Татарстане

Текст также озвучат министр по делам молодежи региона, блогеры, теле- и радиоведущие.

Автор фото: «Тотальный диктант»

В республике 18 апреля состоится международная просветительская акция «Тотальный диктант». Текст писателя Алексея Варламова озвучат актеры, ведущие, блогеры и другие медийные личности, поделились организаторы.

В Национальной библиотеке Татарстана текст прочитает советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант. В челнинском филиале КФУ участники диктанта получат возможность послушать голос Елены Ксенофонтовой — звезды сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». В АРТ-центре и в театре Камала в Казани слово предоставят участницам шоу «Женский стендап» на ТНТ Марии Марковой и Маргарите Родиной соответственно. Выступит и министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров. Он озвучит текст в парке «Россия – Моя история». Среди других выступающих оказались блогеры и ведущие, в частности — Русина Семененко, Динара Вургафт, Анна Семеновых, Эльвира Файзулина, Мария Айнуллина, Алсу Якупова, Гузель Зайнакова, Гульназ Гиззатуллина, Павел Густов, Нина Калаганова и другие.

Текст Варламова, который будут пытаться правильно записать участники диктанта, посвящен детству Пушкина, не общеизвестным фактам о нем.

Акция в Республике Татарстан реализуется при поддержке предприятия «Казаньоргсинтез» (СИБУР) и офтальмологической клиники «Смотри».

Напомним, что за две недели до события в республике даже стартовали подготовительные курсы. Всего планируется организовать более 1000 площадок.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
