Аномальное тепло сохранится в Татарстане до конца недели
К выходным возможен дождь.
В ближайшие дни Татарстан останется под влиянием антициклона. Погода существенно не изменится, но будет аномально теплой — на 6-8 градусов выше климатической нормы. Синоптики прогнозируют новые температурные рекорды, сообщает Гидрометцентр республики.
17 марта осадков не ожидается. Днем воздух прогреется от +2 до +7 градусов, на западе местами до +10 градусов.
18 и 19 марта тоже без существенных осадков. Ночью похолодает до -1…-6 градусов, днем будет +3…+8 градусов, на западе местами до +12 градусов.
В пятницу, 20 марта, характер погоды не изменится: сухо, ночью -1…-6 градусов, днем +5…+10 градусов.
А в субботу, 21 марта, приблизится атмосферный фронт — местами пройдет небольшой дождь. Ночью 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов.
Ранее мы писали о четвертом рекорде подряд: воздух в Казани прогрелся до +8,2 градуса. 16 марта стало самым жарким за пять лет.
Также сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.