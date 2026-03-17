Общество
17 марта 12:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Аномальное тепло сохранится в Татарстане до конца недели

К выходным возможен дождь.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ближайшие дни Татарстан останется под влиянием антициклона. Погода существенно не изменится, но будет аномально теплой — на 6-8 градусов выше климатической нормы. Синоптики прогнозируют новые температурные рекорды, сообщает Гидрометцентр республики.

17 марта осадков не ожидается. Днем воздух прогреется от +2 до +7 градусов, на западе местами до +10 градусов.

18 и 19 марта тоже без существенных осадков. Ночью похолодает до -1…-6 градусов, днем будет +3…+8 градусов, на западе местами до +12 градусов.

В пятницу, 20 марта, характер погоды не изменится: сухо, ночью -1…-6 градусов, днем +5…+10 градусов.

А в субботу, 21 марта, приблизится атмосферный фронт — местами пройдет небольшой дождь. Ночью 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов.

Ранее мы писали о четвертом рекорде подряд: воздух в Казани прогрелся до +8,2 градуса. 16 марта стало самым жарким за пять лет.

Также сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.