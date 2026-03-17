К выходным возможен дождь.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ближайшие дни Татарстан останется под влиянием антициклона. Погода существенно не изменится, но будет аномально теплой — на 6-8 градусов выше климатической нормы. Синоптики прогнозируют новые температурные рекорды, сообщает Гидрометцентр республики.

17 марта осадков не ожидается. Днем воздух прогреется от +2 до +7 градусов, на западе местами до +10 градусов.

18 и 19 марта тоже без существенных осадков. Ночью похолодает до -1…-6 градусов, днем будет +3…+8 градусов, на западе местами до +12 градусов.

В пятницу, 20 марта, характер погоды не изменится: сухо, ночью -1…-6 градусов, днем +5…+10 градусов.

А в субботу, 21 марта, приблизится атмосферный фронт — местами пройдет небольшой дождь. Ночью 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов.

Ранее мы писали о четвертом рекорде подряд: воздух в Казани прогрелся до +8,2 градуса. 16 марта стало самым жарким за пять лет.

Также сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.

