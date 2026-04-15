Победитель тендера должен был провести работы в шести городах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане Фонд жилищно-коммунального хозяйства республики решил оплатить замену 31 лифта в шести городах с отсрочкой в пять лет, однако региональное УФАС признало эти условия незаконными. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Лифты надо было заменить в Альметьевске, Казани, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Нижнекамске. Начальная цена контракта составила 130,4 миллиона рублей. Однако неожиданностью для победителя закупки стали два пункта в проекте договора. Первый предусматривал оплату за замену лифтов в течение 5 лет после того, как подрядчик сдаст работу. При этом не было четкого графика периодов, когда эта оплата будет производиться. Одновременно контракт нужно было выполнить до 1 декабря 2026 года.

Во втором пункте фонд освобождал сам себя от ответственности за задержку оплаты, если деньги вдруг не поступят из бюджета или от собственников. Это условие заказчик указал со ссылкой на «обстоятельства непреодолимой силы».

Антимонопольщики, изучив закупку, заявили, что установление срока оплаты выполненных работ спустя 5 лет экономически необоснованно и нарушает баланс интересов. Отсутствие четкой периодичности платежей создает для подрядчика финансовые риски, так как он не может планировать бюджет и не знает, когда ему заплатят за оказанные услуги.

Освобождение фонда от ответственности за неоплату работы также было признано незаконным.

«Ссылка на то, что средств может не быть, не является обстоятельством непреодолимой силы. Объединение в один лот территориально разрозненных объектов (от Альметьевска до Зеленодольска) в антимонопольной службе квалифицировали как укрупнение, ограничивающее конкуренцию и нарушающее законодательство», — подчеркнули в УФАС.

От Фонда ЖКХ потребовали убрать незаконные условия из тендера.

Ранее сообщалось, что с новыми лифтами в России назревает катастрофа. Теперь оборудование используется дольше срока эксплуатации в 25 лет, который предписывают требования безопасности.

