Общество
15 апреля 14:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Антимонопольщики сочли незаконной отсрочку в 5 лет на оплату лифтов в Татарстане

Победитель тендера должен был провести работы в шести городах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане Фонд жилищно-коммунального хозяйства республики решил оплатить замену 31 лифта в шести городах с отсрочкой в пять лет, однако региональное УФАС признало эти условия незаконными. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Лифты надо было заменить в Альметьевске, Казани, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Нижнекамске. Начальная цена контракта составила 130,4 миллиона рублей. Однако неожиданностью для победителя закупки стали два пункта в проекте договора. Первый предусматривал оплату за замену лифтов в течение 5 лет после того, как подрядчик сдаст работу. При этом не было четкого графика периодов, когда эта оплата будет производиться. Одновременно контракт нужно было выполнить до 1 декабря 2026 года.

Во втором пункте фонд освобождал сам себя от ответственности за задержку оплаты, если деньги вдруг не поступят из бюджета или от собственников. Это условие заказчик указал со ссылкой на «обстоятельства непреодолимой силы».

Антимонопольщики, изучив закупку, заявили, что установление срока оплаты выполненных работ спустя 5 лет экономически необоснованно и нарушает баланс интересов. Отсутствие четкой периодичности платежей создает для подрядчика финансовые риски, так как он не может планировать бюджет и не знает, когда ему заплатят за оказанные услуги.

Освобождение фонда от ответственности за неоплату работы также было признано незаконным.

«Ссылка на то, что средств может не быть, не является обстоятельством непреодолимой силы. Объединение в один лот территориально разрозненных объектов (от Альметьевска до Зеленодольска) в антимонопольной службе квалифицировали как укрупнение, ограничивающее конкуренцию и нарушающее законодательство», — подчеркнули в УФАС.

От Фонда ЖКХ потребовали убрать незаконные условия из тендера.

Ранее сообщалось, что с новыми лифтами в России назревает катастрофа. Теперь оборудование используется дольше срока эксплуатации в 25 лет, который предписывают требования безопасности.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.