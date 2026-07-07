Антимонопольщики в Татарстане проверят заправки из-за отсутствия бензина
При выявлении нарушений УФАС примет меры.
В Татарстане проверят АЗС, в которых не было топлива. В том числе запросят данные о ценах и структуре расходов заправок. При выявлении нарушений будут приняты меры, заявили татарстанском УФАС.
По вопросам топлива с 19 июня в управление поступило 19 обращений. Ведомство ежедневно мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов республики и анализирует его на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, пишет РБК.
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Недавно на заправках Татнефти в Казани снова ввели ограничения на продажу топлива. Причина мер - повышенный спрос.
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