При выявлении нарушений УФАС примет меры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане проверят АЗС, в которых не было топлива. В том числе запросят данные о ценах и структуре расходов заправок. При выявлении нарушений будут приняты меры, заявили татарстанском УФАС.

По вопросам топлива с 19 июня в управление поступило 19 обращений. Ведомство ежедневно мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов республики и анализирует его на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что власти займутся обеспечением топливом наиболее уязвимые российские регионы. Минэнерго должно представить конкретные меры для стабилизации здесь ситуации.

Недавно на заправках Татнефти в Казани снова ввели ограничения на продажу топлива. Причина мер - повышенный спрос.

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