Общество
29 июня 14:31
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«Вечерняя Казань»

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Аудитория пользователей голосовых помощников кратно выросла в России

ИИ-помощник консультирует по условиям кредитования, ставкам по вкладам, правилам использования карт и начислению бонусов.

Аудитория пользователей голосовых помощников кратно выросла в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Голосовые ассистенты становятся одним из ключевых каналов взаимодействия банков с клиентами. За последний год доля пользователей, которые регулярно обращаются к голосовым сервисам для решения финансовых задач, выросла более чем вдвое, а объём операций с использованием этого канала коммуникаций в крупнейших банках — на 60-70%.

Финансовые организации постоянно развивают голосовые сервисы. Так, в ВТБ голосовой ассистент появился в веб-версии онлайн-банка. ИИ-помощник консультирует по условиям кредитования, ставкам по вкладам, правилам использования карт и начислению бонусов. До конца года пользователи смогут голосом совершать платежи – пополнять мобильный, оплачивать штрафы ГАИ, переводить деньги по СБП, открывать накопительные счета.

Как отметила руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Жанна Шукис, за последний год аудитория пользователей голосовых помощников в России выросла кратно и банк обеспечил единый уровень сервиса на всех ключевых платформах.

Эксперты рекомендуют пользоваться голосовым ассистентом в тихом месте, формулировать команды просто и однозначно, внимательно проверять параметры операции на экране и всегда подтверждать действия.

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