Авиасообщение на юге России восстановили
Ограничения отменили в девять утра.
Авиаперевозки на южном направлении страны восстановлены в полном объеме, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
«Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 мск отменены НОТАМ по ранее введенным ограничениям», - отметили в публикации.
Аэропорты на юге России после падения дрона закрыли до 12 мая. Прекратили работу аэропорты Астрахани, Нальчика, Махачкалы, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Элисты. Тогда же отмечалось, что при необходимости решение могут отменить раньше.
