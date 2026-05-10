Общество
10 мая 10:46
«Вечерняя Казань»

Авиасообщение на юге России восстановили

Ограничения отменили в девять утра.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД«Вечерняя Казань»

Авиаперевозки на южном направлении страны восстановлены в полном объеме, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 мск отменены НОТАМ по ранее введенным ограничениям», - отметили в публикации.

Аэропорты на юге России после падения дрона закрыли до 12 мая. Прекратили работу аэропорты Астрахани, Нальчика, Махачкалы, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Элисты. Тогда же отмечалось, что при необходимости решение могут отменить раньше.

9 мая, рейсы летали в штатном режиме. Тогда выполнили 441 рейс, и перевезли 63,8 тысячи пассажиров.

Ранее мы писали, что в сертификат для казанского самолета Ту-214 внесли изменения. Документ позволяет эксплуатировать лайнер с новыми российскими системами.

