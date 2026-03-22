Автомобили «Волга» стали популярными среди граждан США
Стоимость таких автомобилей колеблется от 10 тысяч долларов (820 тысяч рублей) до 40 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).
В США неожиданно возрос интерес к советским автомобилям «Волга», о чём сообщил телеграм-канал SHOT. Эти машины с узнаваемым символом бегущего оленя всё чаще можно увидеть на дорогах страны.
Американцы активно ищут информацию о местах продажи и стараются приобрести «Волгу» при первой возможности. По словам жителей США, их привлекают качество сборки, просторный салон и его оформление.
Стоимость «Волги» варьируется от 10 до 40 тысяч долларов (820 тысяч — 3,3 миллиона рублей). Для сравнения, новый Ford Mustang продаётся в США примерно за 3 миллиона рублей. Наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные в период с 1976 по 1990 год, поскольку они ценятся за строгий и характерный советский дизайн.
Ранее мы писали о том, что стоимость автомобилей в России достигла наивысшего уровня. Они стали одними из самых дорогих в мире, войдя в пятёрку лидеров по этому показателю.
