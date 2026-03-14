Автотранспортное предприятие Казани оштрафовали за коррупционное нарушение
Общая сумма штрафа составила 120 тысяч рублей.
Прокуратура Советского района Казани, проверив соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в ПАТП № 2, выявила нарушения.
Как было установлено в ходе проверки, в августе 2025 года на предприятие по трудовому договору на должность специалиста по охране труда принят работник, ранее замещавший должность государственного служащего. Однако предприятие не направило уведомление об этом по предыдущему месту службы, как это полагается по закону, в течение 10 дней с даты приема на работу.
На юридическое и должностное лица возбуждены административные дела по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Суд постановил оштрафовать организацию на 100 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура Татарстана.
Ранее мы писали, что УБЭП Татарстана «прошерстило» коррупционеров в ЖКХ. В 2025 году экономическая полиция Татарстана возбудила 30 уголовных дел на руководителей управляющих компаний. Силовики считают, что бизнесмены похищали средства простых жителей региона через фирмы-однодневки.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.