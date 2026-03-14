14 марта 15:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Автотранспортное предприятие Казани оштрафовали за коррупционное нарушение

Общая сумма штрафа составила 120 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Советского района Казани, проверив соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в ПАТП № 2, выявила нарушения.  

Как было установлено в ходе проверки, в августе 2025 года на предприятие по трудовому договору на должность специалиста по охране труда принят работник, ранее замещавший должность государственного служащего. Однако предприятие не направило уведомление об этом по предыдущему месту службы, как это полагается по закону, в течение 10 дней с даты приема на работу.  

На юридическое и должностное лица возбуждены административные дела по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.  

Суд постановил оштрафовать организацию на 100 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее мы писали, что УБЭП Татарстана «прошерстило» коррупционеров в ЖКХ. В 2025 году экономическая полиция Татарстана возбудила 30 уголовных дел на руководителей управляющих компаний. Силовики считают, что бизнесмены похищали средства простых жителей региона через фирмы-однодневки.

