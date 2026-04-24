АвтоВАЗ запустил подписку на Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц
В ежемесячный платёж уже входят страховка, техобслуживание, шиномонтаж и хранение резины. Машину нельзя выкупить — только арендовать на год.
АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной аренды под названием «Lada Легко». Пока доступен только седан Lada Vesta в комплектации «Практик» с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач. Цена — 44 тысячи рублей в месяц.
Всё оформляется онлайн. Человек оставляет заявку на сайте, потом с ним связывается сотрудник и помогает настроить личный кабинет. Там можно выбрать модель, цвет и дополнительные опции. При подписании договора нужно внести возвратный обеспечительный платёж — он равен трём месячным платежам.
В 44 тысячи уже включены:
полисы обязательного и добровольного страхования;
плановое техническое обслуживание;
помощь на дорогах;
сезонная смена шин и хранение покрышек у официального дилера.
В страховку можно вписать ещё двух человек. За год можно проехать не больше 30 тысяч километров. Бензин, платные трассы, парковки и штрафы — за счёт арендатора.
Договор заключается на год. В конце машину нужно вернуть — без переделок, но с учётом обычного износа. Выкупить автомобиль нельзя. Скоро обещают сделать специальные условия для такси и компаний.
Ранее сообщалось, что о новом подорожании техобслуживания автомобилей предупредил эксперт. На динамику влияют инфляция, подорожание автозапчастей.
