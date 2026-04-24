24 апреля 14:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

АвтоВАЗ запустил подписку на Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц

В ежемесячный платёж уже входят страховка, техобслуживание, шиномонтаж и хранение резины. Машину нельзя выкупить — только арендовать на год.

Автор фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной аренды под названием «Lada Легко». Пока доступен только седан Lada Vesta в комплектации «Практик» с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач. Цена — 44 тысячи рублей в месяц.

Всё оформляется онлайн. Человек оставляет заявку на сайте, потом с ним связывается сотрудник и помогает настроить личный кабинет. Там можно выбрать модель, цвет и дополнительные опции. При подписании договора нужно внести возвратный обеспечительный платёж — он равен трём месячным платежам.

В 44 тысячи уже включены:

  • полисы обязательного и добровольного страхования;

  • плановое техническое обслуживание;

  • помощь на дорогах;

  • сезонная смена шин и хранение покрышек у официального дилера.

В страховку можно вписать ещё двух человек. За год можно проехать не больше 30 тысяч километров. Бензин, платные трассы, парковки и штрафы — за счёт арендатора.

Договор заключается на год. В конце машину нужно вернуть — без переделок, но с учётом обычного износа. Выкупить автомобиль нельзя. Скоро обещают сделать специальные условия для такси и компаний.

Ранее сообщалось, что о новом подорожании техобслуживания автомобилей предупредил эксперт. На динамику влияют инфляция, подорожание автозапчастей.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
