Необходимую информацию начнут размещать в отделениях и на официальных сайтах в следующем году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент страны Владимир Путин подписан закон, который обязывает финансовые организации и платежные сервисы публиковать подробную информацию об условиях денежных переводов и других банковских услуг. Соответствующий документ размещен на сайте публикования правовых актов.

Согласно новому закону, информацию должны будут размещать в отделениях и на официальных сайтах банков. Требования коснутся в том числе условий переводов по системе быстрых платежей, онлайн транзакций, обслуживания карт, потребительских кредитов и других займов. В случае изменения условий банки также должны будут публиковать соответствующие данные. Порядок раскрытия будут определяться стандартами деятельности организаций.

Закон начнет действовать с 1 сентября следующего года.

Ранее сообщалось, что с осени текущего года в России начнут поэтапно вводить использование цифрового рубля. Обслуживать подобные транзакции начнет 21 банк.

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