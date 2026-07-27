Банки в России обяжут раскрывать стоимость переводов и обслуживания карт
Необходимую информацию начнут размещать в отделениях и на официальных сайтах в следующем году.
Президент страны Владимир Путин подписан закон, который обязывает финансовые организации и платежные сервисы публиковать подробную информацию об условиях денежных переводов и других банковских услуг. Соответствующий документ размещен на сайте публикования правовых актов.
Согласно новому закону, информацию должны будут размещать в отделениях и на официальных сайтах банков. Требования коснутся в том числе условий переводов по системе быстрых платежей, онлайн транзакций, обслуживания карт, потребительских кредитов и других займов. В случае изменения условий банки также должны будут публиковать соответствующие данные. Порядок раскрытия будут определяться стандартами деятельности организаций.
Закон начнет действовать с 1 сентября следующего года.
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