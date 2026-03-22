«Эта зима еще раз доказала - вы наши герои», - гласят баннеры.

Автор фото: мэрия Казани

В Казани работников ЖКХ поблагодарили за труд, сообщили в городской мэрии.



Фотографии с изображением дворников и других рабочих появились на баннерах города в эти выходные.



«В эти выходные благодарим на городских баннерах сотрудников ЖКХ, которые своим ежедневным трудом создают наш бытовой комфорт», - отметили в мэрии.



Эта зима оказалась в Татарстане очень снежной. Только за первый месяц 2026 года в Казани выпало 474 тысячи тонн снега, рассказывал мэр города Ильсур Метшин. Например, за последнюю неделю января в столице Татарстана выпало больше снега, чем за всю зиму.



Кроме того, каждый день убирать масштабные сугробы выходило по 1,4 тысячи дворников, но их все равно было недостаточно.

