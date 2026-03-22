Общество
22 марта 21:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Баннеры в Казани «поблагодарили» сотрудников ЖКХ за победу над снежной зимой

«Эта зима еще раз доказала - вы наши герои», - гласят баннеры.

Баннеры в Казани «поблагодарили» сотрудников ЖКХ за победу над снежной зимой

Автор фото: мэрия Казани

В Казани работников ЖКХ поблагодарили за труд, сообщили в городской мэрии.

Фотографии с изображением дворников и других рабочих появились на баннерах города в эти выходные.

«В эти выходные благодарим на городских баннерах сотрудников ЖКХ, которые своим ежедневным трудом создают наш бытовой комфорт», - отметили в мэрии.

Эта зима оказалась в Татарстане очень снежной. Только за первый месяц 2026 года в Казани выпало 474 тысячи тонн снега, рассказывал мэр города Ильсур Метшин. Например, за последнюю неделю января в столице Татарстана выпало больше снега, чем за всю зиму.

Кроме того, каждый день убирать масштабные сугробы выходило по 1,4 тысячи дворников, но их все равно было недостаточно.

