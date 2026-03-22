Баннеры в Казани «поблагодарили» сотрудников ЖКХ за победу над снежной зимой
«Эта зима еще раз доказала - вы наши герои», - гласят баннеры.
В Казани работников ЖКХ поблагодарили за труд, сообщили в городской мэрии.
Фотографии с изображением дворников и других рабочих появились на баннерах города в эти выходные.
«В эти выходные благодарим на городских баннерах сотрудников ЖКХ, которые своим ежедневным трудом создают наш бытовой комфорт», - отметили в мэрии.
Эта зима оказалась в Татарстане очень снежной. Только за первый месяц 2026 года в Казани выпало 474 тысячи тонн снега, рассказывал мэр города Ильсур Метшин. Например, за последнюю неделю января в столице Татарстана выпало больше снега, чем за всю зиму.
Кроме того, каждый день убирать масштабные сугробы выходило по 1,4 тысячи дворников, но их все равно было недостаточно.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.