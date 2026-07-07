Два участка села частично захватывали акваторию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В бавлинском селе Старые Чути два участка были расположены на берегу реки Ик, таким образом они частично захватывали акваторию. Но по закону, полоса земли вдоль берега водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования и не может находиться в частной собственности - она относится к федеральной собственности.

Прокуратура обратилась в суд с двумя заявлениями о признании отсутствующим права частной собственности на данные земельные участки. В результате ответчики исполнили требования и вернули береговую полосу в федеральную собственность, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что акваторию нескольких озер в Татарстане незаконно включили в собственность. В состав участков была включена акватория водных объектов: «Озеро без названия в селе Малые Кабаны», «Озеро по улице Заозерная в селе Усады», «Озеро Чистое в селе Чистое озеро», «Озеро по улице Большая Красная в селе Столбище».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.