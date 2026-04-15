Всего на поддержку молодых семей в регионе выделили 44,9 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В течение 2026 года в республике забеременевшим учащимся вузов продолжат единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей. Такую же поддержку планируют оказывать и в 2027-2028 годах, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

На текущий год в этих целях было выделено 44,9 миллиона рублей, то есть воспользоваться помощью государства смогут 449 студенток. В ведомстве этой программе придают особое значение — период обучения в вузах редко бывает финансово стабильным, а при рождении ребенка обучающимся может быть еще тяжелее.

Напомним, что с 1 июня многодетные семьи смогут получить дополнительную поддержку в виде налогового вычета. Однако кандидаты на поддержку должны соответствовать ряду требований.

