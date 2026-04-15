Общество
15 апреля 11:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Беременным студенткам в Татарстане продолжат выплачивать по 100 тысяч рублей

Всего на поддержку молодых семей в регионе выделили 44,9 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В течение 2026 года в республике забеременевшим учащимся вузов продолжат единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей. Такую же поддержку планируют оказывать и в 2027-2028 годах, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

На текущий год в этих целях было выделено 44,9 миллиона рублей, то есть воспользоваться помощью государства смогут 449 студенток. В ведомстве этой программе придают особое значение — период обучения в вузах редко бывает финансово стабильным, а при рождении ребенка обучающимся может быть еще тяжелее.

Напомним, что с 1 июня многодетные семьи смогут получить дополнительную поддержку в виде налогового вычета. Однако кандидаты на поддержку должны соответствовать ряду требований.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.