«Бессмертный полк онлайн» вновь объединит миллионы людей по всей стране
Сбер создаёт технологическую основу проекта и расширяет возможности участия в шествии героев.
Сбер вновь выступает технологическим партнёром акции «Бессмертный полк онлайн», которая помогает сохранять память о подвиге героев через личные истории людей со всей страны.
Приём анкет для участия в проекте стартует 23 апреля на сайте 2026.polkrf.ru. Если анкета героя проходила модерацию в прошлом году, повторно проходить ее не потребуется, герой будет автоматически включен в шествие этого года. Сбер обеспечивает весь технологический контур проекта: приём анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию.
Авторизоваться можно по номеру телефона, через Cбер ID, а также через «Одноклассники» и MAX — каждый может выбрать привычный способ. В том числе задействована инфраструктура СберМобайла — она обеспечивает подтверждение входа по номеру телефона. После авторизации 9 мая пользователь сможет увидеть своего героя в начале шествия — без ожидания в общем потоке.
Отдельное внимание уделено работе с архивными фотографиями. С помощью нейросети Kandinsky пользователи могут улучшить качество снимков, восстановить детали и сделать изображения цветными.
Безопасность и надёжность проекта остаются приоритетом. Сбер обеспечивает защиту данных пользователей, стабильную работу платформы в дни пиковых нагрузок и модерацию контента. Информация о героях хранится в защищённом периметре.
«Бессмертный полк онлайн» проводится с 2020 года. За это время в проекте приняли участие более 7 миллионов человек.
Сбер реализует и другие инициативы, направленные на сохранение памяти о Великой Победе. Банк более 10 лет заботится о мемориале в подмосковном Щекутино, где в прошлом году впервые был зажжён Огонь Памяти, объединивший частицы из девяти городов-героев. В этом году традиция будет продолжена. Мемориал в деревне Щекутино посвящён памяти воинов 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, в составе которой сражались сотрудники Наркомфина СССР и исторического предшественника Сбера — Гострудсберкасс. Банк проводит здесь реставрационные работы, благоустраивает территорию, высаживает деревья и организует памятные акции с участием сотрудников и волонтёров.
Сбер в том числе системно инвестирует средства в социальные и благотворительные проекты, направленные на поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти.
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:
«Для нас важно, чтобы память о Великой Победе оставалась живой и личной для каждого человека. Это не только про технологии — это возможность сохранить память о подвиге тех, кто защищал Родину, и передать её следующим поколениям. Мы развиваем цифровую платформу проекта, делая участие простым и доступным для людей по всей стране. Когда человек видит своего героя в строю, это становится моментом личного соприкосновения с историей своей семьи и страны. Мы продолжаем развивать проект, чтобы как можно больше людей могли принять в нём участие».
