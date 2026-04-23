Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России планируют повысить штрафы за обман потребителей — недостоверную маркировку, искажение информации о составе продукции и так далее. Суммы повысят в десять раз, так как действующие меры являются нерентабельными. Многие бизнесмены воспринимают их как допустимы издержки, особенно если речь идет о массовых и трудно выявляемых нарушениях. Проект поддержал Роспотребнадзор, пишут «Известия».

Кратное увеличение санкций может сыграть позитивную роль, прежде всего как превентивный инструмент. Но важно понимать, что сам по себе рост штрафов не станет универсальным решением. Самое главное — неизбежность наказания. Нужно усилить контроль и частоту проверок, а также качество доказательной базы при выявлении нарушений. В число нарушений входят и введение в заблуждение — маркетинговых формулировках, некорректной информации о свойствах товара, подмене ингредиентов.

Ранее сообщалось, что татарстанские бизнесмены скрывают от налоговой сотни миллионов рублей. Ведомство отдельно отслеживает предпринимателей, дробящих бизнесы, блогеров и инфо-бизнесменов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.