Общество
16 марта 15:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Блокировка Telegram в России началась на две недели раньше срока

Жители страны оставляют тысячи жалоб.

Блокировка Telegram в России началась на две недели раньше срока

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России начали блокировать мессенджер Telegram, притом раньше планируемого срока. Об этом сообщает «Ъ FM» со ссылкой на экспертов.

Напомним, ранее говорили, что в России окончательно заблокируют Telegram в первых числах апреля. Основными причинами блокировки назвали участившиеся случаи вербовки людей, в частности несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Однако в воскресенье на некорректную работу мессенджера пожаловались 12 тысяч раз, в субботу — почти 6 тысяч, свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».

Техно-эксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко уточнил, что сервис с домашних провайдеров фактически не работает — сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. По его словам, про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram», — подчеркнул эксперт.

Президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин напомнил, что торможение мессенджера есть давно, но появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Пока, по его словам, мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN.

Также сервис по мониторингу блокировок OONI Explorer зафиксировал значительный рост количества неудачных попыток подключиться к мессенджеру Telegram.

Ранее глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский говорил, что Telegram нужно сделать несколько шагов, чтобы снять претензии. Пока что мессенджер удалил лишь часть контента, который его просили убрать.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
источник «Вечерней Казани»
В новостройке с грибами на Зур Урам обрушилась часть потолка

Обвал произошел из-за протекающей воды, хотя рядом проходят провода с электричеством.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.