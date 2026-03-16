Жители страны оставляют тысячи жалоб.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России начали блокировать мессенджер Telegram, притом раньше планируемого срока. Об этом сообщает «Ъ FM» со ссылкой на экспертов.

Напомним, ранее говорили, что в России окончательно заблокируют Telegram в первых числах апреля. Основными причинами блокировки назвали участившиеся случаи вербовки людей, в частности несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Однако в воскресенье на некорректную работу мессенджера пожаловались 12 тысяч раз, в субботу — почти 6 тысяч, свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».

Техно-эксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко уточнил, что сервис с домашних провайдеров фактически не работает — сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. По его словам, про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram», — подчеркнул эксперт.

Президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин напомнил, что торможение мессенджера есть давно, но появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Пока, по его словам, мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN.

Также сервис по мониторингу блокировок OONI Explorer зафиксировал значительный рост количества неудачных попыток подключиться к мессенджеру Telegram.

Ранее глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский говорил, что Telegram нужно сделать несколько шагов, чтобы снять претензии. Пока что мессенджер удалил лишь часть контента, который его просили убрать.

