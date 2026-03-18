Однако россияне не спешат переходить на альтернативные платформы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что блокировка Telegram в России вышла на финишную прямую. По его словам, пользоваться мессенджером без VPN уже бесполезно, сообщает ТАСС.

Однако, как показывает практика, россияне не спешат переходить на альтернативные платформы. Спрос на VPN остается высоким — люди продолжают сидеть в Telegram.

ТАСС провел собственный тест доступности доменов t.me и telegram.org. Даже при нормальном соединении из России сейчас почти всегда фиксируется до 100 процентов потерь в передаче данных — в большинстве случаев просто превышается интервал ожидания. Оба домена используют один IP-адрес.

Ранее сообщалось, что в России начали блокировать мессенджер Telegram, притом раньше планируемого срока. Основными причинами блокировки назвали участившиеся случаи вербовки людей, в частности несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Техноэксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко отмечал, что сервис с домашних провайдеров фактически не работает — сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. По его словам, про работу Telegram через мобильный интернет также можно забыть.

