Общество
11 июня 18:42
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«Вечерняя Казань»

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Более 15 тысяч студентов устроят на работу в трудовых отрядах Татарстана

Больше всего обучающихся задействуют на производстве.

Более 15 тысяч студентов устроят на работу в трудовых отрядах Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году в Татарстане в трудовых отрядах собираются трудоустроить свыше 15 тысяч студентов, об этом стало известно в ходе презентации республиканских центров студенческих трудовых отрядов.

Больше всего студентов (47,9 процента) будут работать на производстве, помимо этого популярностью пользуется сельское хозяйство (16,1 процента), а также сервис и туризм (11,7 процента).

Также весной в рамках профессионального обучения по рабочим специальностям среди участников трудовых отрядов профессию получат 2895 человек. Всего обучать будут на 70 профессий в 38 образовательных учреждениях. Осенью планируют обучить 2676 человек.

12 июня в Казанском кремле пройдет открытие третьего трудового семестра российских студенческих отрядов.

Ранее сообщалось, что среди студентов в России самыми популярными рабочими специальностями при профподготовке стали вожатый, официант, арматурщик, сварщик различного профиля, электромонтёр и бармен. С 2021 года программу профподготовки прошли более 170 тысяч студентов, а в 2026 году обучение уже завершили более 50 тысяч человек.

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