На площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева в столице Татарстана прошел масштабный Бизнес-Фест от Сбера — ключевое деловое событие лета для предпринимательского сообщества Республики.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Фестиваль, собравший более 1600 участников, стал точкой притяжения для действующих бизнесменов, самозанятых, стартаперов и тех, кто только находится в начале своего предпринимательского пути.

Бизнес-Фест в Казани стал частью нового сезона фестивалей, которые охватят 26 городов России. В Казани программа была адаптирована под запросы татарстанского бизнеса, а ключевые спикеры говорили с аудиторией на языке реальных вызовов и возможностей, с которыми сталкиваются предприниматели республики сегодня.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В течение всего дня участники фестиваля могли не только получить актуальные знания, но и включиться в живой диалог с экспертами. В программе — открытые дискуссии с известными предпринимателями, разборы реальных бизнес-кейсов, а также нетворкинг-сессии, которые стали одной из самых востребованных частей мероприятия. Площадка фестиваля была выстроена так, чтобы каждый участник мог найти единомышленников, потенциальных клиентов или партнеров для совместных проектов.

Особый интерес вызвали выступления федеральных спикеров. Игорь Манн, эксперт в области маркетинга, разобрал с участниками инструменты роста в условиях высокой конкуренции. Илья Авербух, фигурист и продюсер, поделился опытом построения команд и управления рисками, проведя параллели между большим спортом и предпринимательством — тема, которая нашла живой отклик у казанской аудитории.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Помимо образовательной части, на фестивале была организована полноценная выставочная зона. На стендах партнеров Сбера предприниматели могли в режиме реального времени протестировать полезные продукты и сервисы, подключить необходимые опции для бизнеса, а также получить консультации по выгодным предложениям и условиям устойчивого ведения дела.

Ключевым лейтмотивом мероприятия стала не просто передача знаний, а создание среды доверия и взаимопомощи.

«Для предпринимателей Татарстана, где бизнес-культура всегда была на высоком уровне, сейчас особенно важно чувствовать плечо. И дело не только в деньгах или цифрах, — отметил заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Ярослав Скирта. — Устойчивость рождается из человеческих связей. Казань всегда славилась своей деловой хваткой и сплоченностью, и мы рады, что Бизнес-Фест стал местом, где каждый предприниматель смог не только получить инструменты для развития, но и найти ту самую эмоциональную и профессиональную опору, которая помогает идти вперед даже в сложные времена».

Ярким акцентом фестиваля стал стенд «Сбер Х СТС», который предоставил предпринимателям города две уникальные возможности.

Во-первых, любой участник мог записать короткое вертикальное видео о своем бизнесе. Три лучших ролика, которые будут отобраны по итогам фестиваля, вскоре появятся в федеральном эфире телеканала СТС — это беспрецедентный шанс заявить о себе на всю страну без бюджета на рекламу.

Во-вторых, на стенде можно было заполнить анкету с предложением о коллаборации с телеканалом. По итогам отбора в Казани будет выбрана одна идея для совместной реализации с крупным медиабрендом. Таким образом, проект дает местным предпринимателям прямой доступ к созданию совместных проектов с СТС и расширению аудитории далеко за пределы республики.

Бизнес-Фест в Казани подтвердил высокий запрос предпринимателей Татарстана на качественные живые события. Более 1600 участников — это свидетельство того, что бизнес-сообщество Республики открыто к диалогу, новым форматам и готово масштабироваться.

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