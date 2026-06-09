Общество
9 июня 23:25
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«Вечерняя Казань»

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Более 200 мигрантов работают водителями троллейбусов и трамваев в Казани

Иностранцы помогают Метроэлектротрансу справиться с дефицитом кадров.

Более 200 мигрантов работают водителями троллейбусов и трамваев в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На заседании в исполкоме Казани по вопросам трудовой миграции МУП «Метроэлектротранс» привели в пример как предприятие, успешно интегрирующее иностранных работников в экономику города.  

По словам заместителя генерального директора по безопасности предприятия Альберта Ишниязова,  сегодня в Метроэлектротрансе работают 299 иностранных граждан - 16,2% от общей численности коллектива.  

Из них 159 человек трудятся водителями троллейбусов, 47 - водителями трамваев. Еще 93 человека занимаются обслуживанием путевого хозяйства, контактной сети и подвижного состава.  

Альберт Ишниязов подчеркнул, что привлечение иностранных работников позволяет решить проблему кадрового дефицита, с которым сталкиваются транспортные предприятия. Метроэлектротранс помогает новым сотрудникам оформить документы, предоставляет им жилье, организует обучение и наставничество.  

По его словам, за последние годы предприятие модернизировало два общежития на 722 места для иностранных граждан и сотрудников из российских регионов. На предприятии есть собственный учебный центр, где бесплатно готовят водителей трамваев, троллейбусов и машинистов, предоставляя им общежитие и стипендию.  

Заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов напомнил участникам совещания, что в городе работает Центр социальной адаптации, где накоплен очень хороший опыт проведения адаптационных встреч – на безвозмездной основе и с высокой эффективностью, пишет пресс-служба казанской мэрии.

Ранее мы писали, что казанцы смогут экономить 50% на поездках в общественном транспорте. Акция действует до 31 июля.

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