Более 700 тысяч жителей Татарстана с марта установили самозапрет на кредиты
Большинство оформили соответствующее ограничение через «Госуслуги».
С 1 марта 2026 года 737 тысяч жителей Татарстана установили себе добровольный запрет на получение кредитов. Об этом рассказал замминистра цифрового развития республики Альберт Яковлев.
Самый популярный способ — через портал «Госуслуги». Им воспользовались 680 792 человека. Ещё 56 420 жителей обратились за услугой в многофункциональные центры.
Самозапрет — это простая и эффективная защита от кибермошенников. Если человек оформил запрет, то даже под влиянием злоумышленников он не сможет взять займ. Банки просто не одобрят кредит.
Ранее мы писали, в каком случае россиянам придется вернуть займ при самозапрете на кредит. Обычно долг можно не выплачивать — банк не может требовать возврат, поскольку вообще не имел право заключать договор с таким клиентом.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
