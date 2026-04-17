Общество
17 апреля 11:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Более 700 тысяч жителей Татарстана с марта установили самозапрет на кредиты

Большинство оформили соответствующее ограничение через «Госуслуги».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 марта 2026 года 737 тысяч жителей Татарстана установили себе добровольный запрет на получение кредитов. Об этом рассказал замминистра цифрового развития республики Альберт Яковлев.

Самый популярный способ — через портал «Госуслуги». Им воспользовались 680 792 человека. Ещё 56 420 жителей обратились за услугой в многофункциональные центры.

Самозапрет — это простая и эффективная защита от кибермошенников. Если человек оформил запрет, то даже под влиянием злоумышленников он не сможет взять займ. Банки просто не одобрят кредит.

Ранее мы писали, в каком случае россиянам придется вернуть займ при самозапрете на кредит. Обычно долг можно не выплачивать — банк не может требовать возврат, поскольку вообще не имел право заключать договор с таким клиентом.

