Более 9 тысяч пенсионеров в Татарстане перешли на цифровой ID

Разобраться в новом способе подтверждения льгот пожилым помогли сотрудники Соцфонда.

Более 17 тысяч жителей республики начали пользоваться ID в мессенджере МАХ, из них девять тысяч — пенсионеры, три тысячи — люди с ОВЗ и еще три тысячи — многодетные родители. Результатами делится пресс-служба СФР.

Освоить новое приложение жителям помогают сотрудники Соцфонда в отделениях и специализированных Центрах общения старшего поколения. На уроках цифровой грамотности «ученикам» рассказывают, что из себя представляет ID и в чем его преимущества. Затем под руководством работников пенсионеры учатся формировать QR-код для подтверждения личности и льгот.

Как отметил глава отделения СФР по Татарстану Эдуард Вафин, именно жители старшего поколения особенно стремятся освоить новые возможности и технологии. Цель сотрудников — помочь им в этом.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-3 регионов по внедрению MAX. Возможности приложения реализовали даже в сфере туризма.

