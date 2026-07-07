Более 92 тысяч детей Татарстана находятся на особом контроле
2,4 тысячи школьников привлекались к уголовной ответственности.
На особом контроле Минобразования Татарстана состоят более 92 тысяч несовершеннолетних. Об этом рассказала на пресс-конференции замминистра Алсу Асадуллина.
Из этого числа 2,4 тысячи детей уже привлекались к ответственности и состоят на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Ещё более 9 тысяч человек - школьники, нарушающие устав учебных заведений или имеющие поведенческие риски. Основная часть (80 тысяч человек) приходится на детей, которым требуется адресная помощь.
— Это не плохие дети, это не хулиганы, это именно дети, которые нуждаются в немножко другом внимании, - объяснила Асадуллина.
Всего в школах Татарстана учится более 512,5 тысяч детей.
Ранее сообщалось, что популярность экстремальных субкультур среди детей растет в Татарстане. Самые опасные «хобби» - зацепинг, руфинг, сталкерство и диггерство.
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