Общество
7 июля 16:12
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Дилия Мингазова

Журналист

Более 92 тысяч детей Татарстана находятся на особом контроле

2,4 тысячи школьников привлекались к уголовной ответственности.

Более 92 тысяч детей Татарстана находятся на особом контроле

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На особом контроле Минобразования Татарстана состоят более 92 тысяч несовершеннолетних. Об этом рассказала на пресс-конференции замминистра Алсу Асадуллина.

Из этого числа 2,4 тысячи детей уже привлекались к ответственности и состоят на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Ещё более 9 тысяч человек - школьники, нарушающие устав учебных заведений или имеющие поведенческие риски. Основная часть (80 тысяч человек) приходится на детей, которым требуется адресная помощь.

— Это не плохие дети, это не хулиганы, это именно дети, которые нуждаются в немножко другом внимании, - объяснила Асадуллина.

Всего в школах Татарстана учится более 512,5 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что популярность экстремальных субкультур среди детей растет в Татарстане. Самые опасные «хобби» - зацепинг, руфинг, сталкерство и диггерство.

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