Более половины работающих жителей в Татарстане – женщины
Среди индивидуальных предпринимателей в республике 41,5 процента женщин.
53 процента от всех работающих жителей Татарстана составляют женщины. Об этом на международном экономическом форуме «Россия– Исламский мир: KazanForum» рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России республики, советник председателя нацсовета Всемирного конгресса татар Зиля Валеева.
- Вы приехали в республику, которая характеризуется очень высокой степенью вовлечённости женщин в самые разные сферы жизни, – обратилась к участницам сессии про женский фактор экономического роста Валеева.
Также она добавила, что доля женщин среди индивидуальных предпринимателей в республике – 41,5 процента.
