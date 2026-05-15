Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

53 процента от всех работающих жителей Татарстана составляют женщины. Об этом на международном экономическом форуме «Россия– Исламский мир: KazanForum» рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России республики, советник председателя нацсовета Всемирного конгресса татар Зиля Валеева.

- Вы приехали в республику, которая характеризуется очень высокой степенью вовлечённости женщин в самые разные сферы жизни, – обратилась к участницам сессии про женский фактор экономического роста Валеева.

Также она добавила, что доля женщин среди индивидуальных предпринимателей в республике – 41,5 процента.

