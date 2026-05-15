Общество
15 мая 13:53
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

Более половины работающих жителей в Татарстане – женщины

Среди индивидуальных предпринимателей в республике 41,5 процента женщин.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

53 процента от всех работающих жителей Татарстана составляют женщины. Об этом на международном экономическом форуме «Россия– Исламский мир: KazanForum» рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России республики, советник председателя нацсовета Всемирного конгресса татар Зиля Валеева.

- Вы приехали в республику, которая характеризуется очень высокой степенью вовлечённости женщин в самые разные сферы жизни, – обратилась к участницам сессии про женский фактор экономического роста Валеева.

Также она добавила, что доля женщин среди индивидуальных предпринимателей в республике – 41,5 процента.

Ранее мы писали, что уже несколько лет Россия находится под санкциями. Как отметил директор исследовательского центра НИУ «Высшая школа экономики», эксперт транспортной подгруппы Делового совета БРИКС Марат Зембатов, одним из самых главных вызовов для страны стало нарушение логистических цепочек поставок.

