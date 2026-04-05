Общество
5 апреля 16:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Более трети казанцев мечтают о косметическом ремонте

Средний бюджет на обновление — 584 тысячи рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани больше половины казанцев отметили потребность в обновлении в квартире. Им требуется косметический, капитальный или частичный ремонт. Об этом сообщают «Авито Услуги» и «Авито Реклама».

Они провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы изучить отношение людей к состоянию своего жилья.

Меньше половины опрошенных не видят необходимости в каких‑либо изменениях. Ещё 34 процента жителей считают, что им нужен косметический ремонт, 12 процентов задумываются о масштабном обновлении, а 7 процентов уже выполнили работы в отдельных помещениях. Ещё четверть отметили, что некоторые элементы интерьера устарели, но полноценный ремонт пока не требуется.

Жители Казани активно обращаются к профильным специалистам. Полностью доверяют выполнение работ профессионалам 24 процента опрошенных, а 51 процент придерживаются смешанного подхода: часть задач выполняют самостоятельно, а сложные этапы доверяют мастерам.

Самые востребованные специалисты — сантехники, электрики и плиточники. В пятёрку также вошли маляры и штукатуры, комплексные ремонтные бригады.

Средний бюджет на ремонт в Казани составляет 584 тысячи рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.