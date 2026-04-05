Более трети казанцев мечтают о косметическом ремонте
Средний бюджет на обновление — 584 тысячи рублей.
В Казани больше половины казанцев отметили потребность в обновлении в квартире. Им требуется косметический, капитальный или частичный ремонт. Об этом сообщают «Авито Услуги» и «Авито Реклама».
Они провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы изучить отношение людей к состоянию своего жилья.
Меньше половины опрошенных не видят необходимости в каких‑либо изменениях. Ещё 34 процента жителей считают, что им нужен косметический ремонт, 12 процентов задумываются о масштабном обновлении, а 7 процентов уже выполнили работы в отдельных помещениях. Ещё четверть отметили, что некоторые элементы интерьера устарели, но полноценный ремонт пока не требуется.
Жители Казани активно обращаются к профильным специалистам. Полностью доверяют выполнение работ профессионалам 24 процента опрошенных, а 51 процент придерживаются смешанного подхода: часть задач выполняют самостоятельно, а сложные этапы доверяют мастерам.
Самые востребованные специалисты — сантехники, электрики и плиточники. В пятёрку также вошли маляры и штукатуры, комплексные ремонтные бригады.
Средний бюджет на ремонт в Казани составляет 584 тысячи рублей.
