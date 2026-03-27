Каждый второй уверен в существовании домовых.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Абсолютное большинство россиян (81 процент) верят в сверхъестественное. Например, половина считает, что существуют домовые и экстрасенсы. Люди уверены, что домовые присматривают за порядком, а люди со сверхъестественными способностями обладают «даром предвидения». Такой результат показал телефонный опрос ВЦИОМ.

В леших, нимф и русалок верят треть респондентов. Некоторые россияне также говорят, что сами совершают разные магические практики, ездят на «священные целебные источники». Каждый второй респондент читал гороскопы или обращался к астрологу, а более трети гадали на кофейной гуще, свечах и так далее.

Ранее сообщалось, что экстрасенсы начали «чистить квартиры» от духов после дела Долиной. Чистить квартиру от духов старых владельцев необходимо, поскольку те «донимают новых жильцов», в том числе женщин. И проявляется это, когда те смотрят в зеркало и замечают возрастные изменения.

