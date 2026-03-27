Больше 80% россиян верят в сверхъестественных сущностей
Каждый второй уверен в существовании домовых.
Абсолютное большинство россиян (81 процент) верят в сверхъестественное. Например, половина считает, что существуют домовые и экстрасенсы. Люди уверены, что домовые присматривают за порядком, а люди со сверхъестественными способностями обладают «даром предвидения». Такой результат показал телефонный опрос ВЦИОМ.
В леших, нимф и русалок верят треть респондентов. Некоторые россияне также говорят, что сами совершают разные магические практики, ездят на «священные целебные источники». Каждый второй респондент читал гороскопы или обращался к астрологу, а более трети гадали на кофейной гуще, свечах и так далее.
Ранее сообщалось, что экстрасенсы начали «чистить квартиры» от духов после дела Долиной. Чистить квартиру от духов старых владельцев необходимо, поскольку те «донимают новых жильцов», в том числе женщин. И проявляется это, когда те смотрят в зеркало и замечают возрастные изменения.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.