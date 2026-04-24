Шум и пыль - слишком большой стресс для горожан.

Автор фото: РИА Новости

Кто чаще всего в казанских семьях предлагает приступить к ремонту в квартире – ответ на этот вопрос дало исследование, проведенное компанией Level Group.

Как выяснилось, в каждом четвертом случае инициатором становится мужчина. В каждом пятом – женщина. 30% опрошенных признались, что решение о начале ремонта супруги принимают вместе. При этом, по словам самих горожан, 24% из них ремонтом пока не занимались и не планируют.

Большая часть участников опроса - 38% - сообщили, что стараются не делать ремонт, поскольку шум и пыль – это слишком большой для них стресс. Ремонт, который длится 1–3 месяца, готовы выдержать 19,8% казанцев. Причем большую их часть составляют мужчины.

На ремонт длительностью 3-6 месяцев готовы подписаться 19% респондентов. 15,8% согласны терпеть только месяц. И лишь 8% опрошенных согласны смириться с ремонтом, который будет идти больше полугода.

