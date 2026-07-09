Большинство казанцев считают, что сбережения стоит хранить в рублях
Сторонники доллара — треть жителей.
В Казани 54 процента жителей хранят сбережения или их часть в рублях. В долларах хранят деньги 33 процента казанцев, а в евро и юанях — 21 и 20 процентов соответственно. Такое исследование провели в SuperJob.
При этом мужчины чаще женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань. Жители до 35 лет чаще старшего поколения рекомендуют хранить сбережения в долларах и евро (37 и 29 процентов соответственно). А те, кому перевалило за 45, чаще держат накопления в рублях (59 процентов).
Также казанцы, закончившие вузы, чаще выбирают рубль (56 процентов). А среди окончивших учреждения СПО таких 43 процента. Кроме того, в исследовании сказано, что с ростом заработка увеличивается и уровень доверия к рублю, доллару и евро, а вот сторонников юаня больше среди жителей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что татарстанцы продолжают заключать договоры по программе долгосрочных сбережений. Объем взносов превысил 22 миллиарда рублей.
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