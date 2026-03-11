Цены начинаются от 500 рублей за пять звезд и короткий комментарий.

Сайты с рейтингом докторов частных клиник атакуют боты, которые накручивают звезды и положительные отзывы для привлечения клиентов. Об этом сообщает Baza.

Цены на порталах, которые предлагают услуги по размещению положительных отзывов на врачей платных клиник, начинаются от 500 рублей за пять звезд и короткий комментарий. Более детализированные тексты стоят от 850 до 1100 рублей, они пишутся с учетом правил модерации, также могут использоваться поддельные рецепты, чеки, выписки с печатями. Вероятность публикаций таких отзывов может достигать 100%. При этом если модераторы заподозрят неладное, то заблокируют профиль врача или даже всей клиники, что может сильно ударить по репутации больницы.

По словам самих врачей, накруткой чаще занимаются менеджеры клиник для привлечения клиентов, но и среди врачей эта услуга довольно популярна. Зарплата медиков от этого не зависит, но профили с высоким рейтингом чаще появляются в выдаче и привлекают больше клиентов.

В компании «МедРокет» уточнили, что за 2025 год на одном из самых популярных сайтов с отзывами хотели опубликовать около 1,5 миллиона отзывов, но до публикации дошли всего лишь 1,16 миллиона.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов раскритиковал отношение врачей к пациентам в Казани. Раис Татарстана потребовал от Минздрава и мэрии навести порядок в поликлиниках после 11 тысяч жалоб.

