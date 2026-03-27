Центробанк предлагает оказывать финансовые услуги в отделениях почты и на ПВЗ
Инициативу могут ввести в сельской местности.
Банк России предлагает оказывать финансовые услуги в сельской местности через отделения «Почты России» или пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, с идеей на пленарном заседании Госдумы выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.
Набиуллина уточнила, что маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги. В результате, по ее словам, может повыситься доступность банковских услуг.
Глава ЦБ подчеркнула, что коммерческие системно важные кредитные организации работают только в прибыльных регионах, а в сельской местности люди остаются без базовых услуг.
Ранее сообщалось, что маркетплейсы обяжут открыть пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары напрямую туда, а банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях. Помимо этого, в отделениях начнут продавать безрецептурные лекарства. Почтовые операторы смогут привлекать сторонние компании и предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Компания сможет получить допдоходы за счет размещения рекламы на платежках за коммунальные услуги.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.