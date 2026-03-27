Инициативу могут ввести в сельской местности.

Автор фото: Елизавета Зеленина / ИД «Вечерняя Казань»

Банк России предлагает оказывать финансовые услуги в сельской местности через отделения «Почты России» или пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, с идеей на пленарном заседании Госдумы выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина уточнила, что маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги. В результате, по ее словам, может повыситься доступность банковских услуг.

Глава ЦБ подчеркнула, что коммерческие системно важные кредитные организации работают только в прибыльных регионах, а в сельской местности люди остаются без базовых услуг.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы обяжут открыть пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары напрямую туда, а банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях. Помимо этого, в отделениях начнут продавать безрецептурные лекарства. Почтовые операторы смогут привлекать сторонние компании и предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Компания сможет получить допдоходы за счет размещения рекламы на платежках за коммунальные услуги.

