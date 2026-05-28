Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ноутбуки, принтеры и другая техника могут подорожать на 15-20% из-за исключения ряда позиций из перечня товаров для параллельного импорта. Об этом пишет SHOT.

Стоимость электроники, по словам продавцов, вырастет уже в ближайшее время, при этом в некоторых точках она поднялась еще до вступления изменений в силу. К примеру, принтер HP в одном из московских магазинов подорожал на 10% еще за несколько дней до начала действия нового запрета.

Подорожание будет зависеть от цены товаров в закупке, так как цена может вырасти из-за риска простоя на таможне. Из-за этого вырастут сроки поставки, что приведет к дефициту ноутбуков, принтеров и другой техники.

Новые правила необходимы для того, чтобы бренды электроники официально вернулись на российский рынок и могли защитить права на товарный знак, говорят эксперты. К тому же официальные производители могут возобновить поставки через официальных дилеров, а также существует канал трансграничной торговли.

Ранее сообщалось, что изменился список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. Из перечня исключена компьютерная техника таких брендов, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. В Минпромторге считают, что это никак не отразится на ассортименте российского рынка, так как существуют аналоги.

