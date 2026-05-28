Общество
28 мая 09:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Цены на ноутбуки могут вырасти на 15-20% из-за запрета параллельного импорта

Размер подорожания будет зависеть от цены товаров в закупке.

Цены на ноутбуки могут вырасти на 15-20% из-за запрета параллельного импорта

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ноутбуки, принтеры и другая техника могут подорожать на 15-20% из-за исключения ряда позиций из перечня товаров для параллельного импорта. Об этом пишет SHOT.

Стоимость электроники, по словам продавцов, вырастет уже в ближайшее время, при этом в некоторых точках она поднялась еще до вступления изменений в силу. К примеру, принтер HP в одном из московских магазинов подорожал на 10% еще за несколько дней до начала действия нового запрета.

Подорожание будет зависеть от цены товаров в закупке, так как цена может вырасти из-за риска простоя на таможне. Из-за этого вырастут сроки поставки, что приведет к дефициту ноутбуков, принтеров и другой техники.

Новые правила необходимы для того, чтобы бренды электроники официально вернулись на российский рынок и могли защитить права на товарный знак, говорят эксперты. К тому же официальные производители могут возобновить поставки через официальных дилеров, а также существует канал трансграничной торговли.

Ранее сообщалось, что изменился список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. Из перечня исключена компьютерная техника таких брендов, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. В Минпромторге считают, что это никак не отразится на ассортименте российского рынка, так как существуют аналоги.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.