Общество
24 июля 11:44
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«Вечерняя Казань»

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Цены на товары Wildberries вырастут на 10% после атак

Резкого скачка стоимости при этом не произойдет, считают аналитики.

Цены на товары Wildberries вырастут на 10% после атак

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В результате ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries цены на товары, представленные маркетплейсом, могут вырасти в пределах 10 процентов. Сильнее всего увеличение стоимости затронет продавцов с минимальной прибылью. Как рассказала финансовый эксперт по работе с селлерами Мария Половко, рост комиссии и конечная цена, которую платит покупатель, не связаны напрямую — у компании есть инструменты регулирования стоимости. Об этом сообщает dp.ru.

При этом на фоне атак на склады Wildberries акции Ozon резко упали, потеряв в моменте более 14,7 процента и опустившись до 2484 рублей. Причиной обрушения считают не убытки, а переживания инвесторов по поводу логистической системы маркетплейсов как таковой. Как считают эксперты, падение впоследствии сменится достаточно быстрым ростом.

Дело в том, что Wildberries предпочитает масштабные универсальные склады, в то время как Ozon пользуется сортировочными центрами для распределения заказов и локальными станциями для доставки. Сеть средних по размеру складов обходится компании дороже, однако она более устойчива к внешним рискам.

Ранее мы писали, что склады Wildberries имеют страхование, однако в стандартные пакеты компаний не входят пункты о военных рисках. Руководство компании поддерживает инициативу по разработке страховых продуктов на такие случаи.

Напомним, логистические центры Wildberries подверглись атаке в нескольких регионах России. В Тамбовской области при налете дронов ВСУ погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадали. В Электростали беспилотник также упал на склад, в результате пострадали 26 находившихся на территории человека.

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