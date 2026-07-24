Резкого скачка стоимости при этом не произойдет, считают аналитики.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В результате ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries цены на товары, представленные маркетплейсом, могут вырасти в пределах 10 процентов. Сильнее всего увеличение стоимости затронет продавцов с минимальной прибылью. Как рассказала финансовый эксперт по работе с селлерами Мария Половко, рост комиссии и конечная цена, которую платит покупатель, не связаны напрямую — у компании есть инструменты регулирования стоимости. Об этом сообщает dp.ru.

При этом на фоне атак на склады Wildberries акции Ozon резко упали, потеряв в моменте более 14,7 процента и опустившись до 2484 рублей. Причиной обрушения считают не убытки, а переживания инвесторов по поводу логистической системы маркетплейсов как таковой. Как считают эксперты, падение впоследствии сменится достаточно быстрым ростом.

Дело в том, что Wildberries предпочитает масштабные универсальные склады, в то время как Ozon пользуется сортировочными центрами для распределения заказов и локальными станциями для доставки. Сеть средних по размеру складов обходится компании дороже, однако она более устойчива к внешним рискам.

Ранее мы писали, что склады Wildberries имеют страхование, однако в стандартные пакеты компаний не входят пункты о военных рисках. Руководство компании поддерживает инициативу по разработке страховых продуктов на такие случаи.

Напомним, логистические центры Wildberries подверглись атаке в нескольких регионах России. В Тамбовской области при налете дронов ВСУ погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадали. В Электростали беспилотник также упал на склад, в результате пострадали 26 находившихся на территории человека.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.