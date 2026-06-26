Храм в свое время был главным духовным центром села.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

Старинную деревянную церковь Святого князя Александра Невского хотят признать объектом культурного наследия. Храм является выявленным ОКН. Его возвели в 1892—1894 годах в селе Большие Меми Верхнеуслонского района.

Для Татарстана данная церковь является ярким примером культовой архитектуры конца XIX века. Храм средних размеров, с шатровым завершением и трехъярусной колокольней, а в декоре присутствуют элементы эклектики и классицизма.

По некоторым данным, инициатором строительства храма стали воспитанники открытой в селе в 1883 году школы Братства святителя Казанского Гурия. Судовладелец Иван Савин решил перевезти туда деревянную церковь из села Нижний Услон, где жил сам. По Волге на судах ее перевезли в Теньки, а оттуда уже на лошадях — в Большие Меми.

Церковь возводилась с тремя престолами, при этом преследовалась цель объединить под крышей одного храма представителей сразу нескольких национальностей, проживающих в селе. В итоге храм стал главным духовным центром села, сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что четыре объекта монументального искусства в Татарстане включат в список ОКН. Состояние всех произведений оценивается как удовлетворительное.

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