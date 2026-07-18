Общество
18 июля 19:57
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«Вечерняя Казань»

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Чаще об уходе в первые месяцы думают работающие в автомобильном бизнесе казанцы

Мысли об этом приходят и сотрудникам маркетинга, рекламы и PR.

Чаще об уходе в первые месяцы думают работающие в автомобильном бизнесе казанцы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аналитики hhru вместе с сервисом по работе с HR-брендом Dream Job провели опрос, выясняя  причины увольнений татарстанцев в первые шесть месяцев после трудоустройства. Оказалось, что главная причина – это несовпадение ожиданий с реальностью. Ее назвали 63% респондентов.  

Участники опроса признались, что решение об уходе они приняли быстро – большая часть уже в течение первого месяца,  23% - за первую неделю, 10% - в день выхода.  

Исследование показало, что чаще всего об увольнении в первые месяцы задумываются сотрудники в автомобильном бизнесе. Далее -  в маркетинге, рекламе, PR, IT, сфере безопасности. Причем мысль об уходе приходит в голову  чаще сотрудникам 35–44 лет.  

Главные поводы для раннего увольнения, по признанию респондентов -  деньги, условия труда и нагрузка выше ожидаемой. 63% татарстанцев пожаловались на то, что описанные на собеседовании условия  не совпали с тем, что они увидели после выхода. Кроме того, многих не устроили стиль управления, зарплаты, выплаты и бонусы, объемы нагрузки, график и переработки.  

- Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее, — прокомментировал итоги опроса основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Ранее мы писали, что семьдесят процентов казанцев знают, сколько зарабатывают их коллеги. Чаще всего о чужих зарплатах осведомлены мужчины и люди с высоким доходом.

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