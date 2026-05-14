Портал «Госуслуги» является для преступников кладезью полезной информации и функций — в первую очередь они подают заявки на кредиты. Однако от этого есть спасение — установка самозапрета на займы, рассказал Дмитрий Модель, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф». Как приводит его слова KP.RU, этой услугой воспользовались 16 миллионов жителей, а с 1 марта для оформления кредита нужно подтвердить биометрию.

Помимо этого, мошенники зарятся на чужой налоговый вычет. Они указывают свои банковские реквизиты, куда в итоге и поступают честно заработанные отчисления, а известно об этом становится далеко не сразу.

Также после взлома легко можно стать предпринимателем — аферисты оформляют ИП или однодневную фирму, делают электронную подпись, заключают контракт, получают деньги и исчезают. Через такую же схему отмывают украденные деньги. После такого у правоохранителей возникают вопросы, в том числе к владельцу аккаунта. С помощью «Госуслуг» мошенники также получают сим-карты на чужое имя, чтобы использовать их для спама, обзвонов и дропперства.

Однако после одного взлома атаки не закончатся — мошенники копируют ваши данные и документы, после чего продают их. Имя, дата рождения, адрес и другое используются для будущих схем обмана.

В случае кражи профиля Дмитрий Модель советует не паниковать — необходимо бросить трубку при разговоре с мошенником, вернуть контроль над аккаунтом через МФЦ или горячую линию, а после проверить, что успел сделать аферист за это время. Факт взлома обязательно нужно зафиксировать и обратиться в полицию. Технически доступ к аккаунту преступники получают только в случае, если пользователь поверил в обман, продиктовал код или перешел по ссылке.

