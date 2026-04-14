В каждом городе - на остановках, в подъездах и, конечно, в интернете - их объявления повсюду. Яркие листовки с крупными буквами обещают списать долги. Для человека с финансовыми трудностями такие слова могут звучать как спасательный круг.

Кажется, вот оно — решение всех проблем, лёгкий и быстрый путь начать жизнь с чистого листа. Но за этими заманчивыми предложениями скрывается целая индустрия, построенная на чужом отчаянии.

«Раздолжнители» — это частные лица и компании, которые предлагают избавление от долгов с помощью уникальных юридических инструментов, особых связей, «секретного» закона или «указа президента», а на деле — через прохождение процедуры банкротства. Они мастерски играют на эмоциях, обещают золотые горы и уверяют, что всё будет быстро, просто и без последствий. На консультации вам расскажут, что банкротство — это формальность, что всё имущество останется у вас, а долги, напротив, исчезнут сами собой. Но на практике всё оказывается иначе: за услуги требуют крупные суммы вперёд, а результат либо не наступает, либо приводит к новым проблемам — потере денег, имущества и даже к уголовной ответственности.

«Мошенники под видом юристов или финансовых консультантов используют сложные жизненные ситуации людей, предлагая им несуществующие услуги и давая заведомо невыполнимые обещания. Важно помнить: ни одна легальная процедура не может быть проведена без вашего участия и без официального оформления документов. Если у вас возникли трудности с оплатой кредита, в первую очередь обратитесь в свой банк — там всегда готовы предложить реструктуризацию или другие варианты решения. Не доверяйте тем, кто гарантирует результат в короткие сроки, без усилий с вашей стороны, и требует предоплату за сомнительные услуги», — подчёркивает Денис Скребец, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка.

Истории о том, как люди попадают в ловушки «раздолжнителей», не редкость. Особенно часто жертвами становятся те, кто находится в отчаянии и не знает о своих правах.

Услуги «раздолжнителей» — это всегда риск потерять не только деньги. Не существует быстрых и гарантированных способов избавиться от долгов вне рамок закона. Любые обещания «гарантировано списать всё за месяц без последствий» — обман. Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, обращайтесь за помощью только к проверенным юристам.