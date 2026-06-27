Жители республики поощрены за добросовестную работу и общественную деятельность.

Автор фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин объявил благодарность четверым жителям Татарстана. Распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В их числе - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранис Файзуллин, получивший благодарность за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.

Путин удостоил благодарности за активную общественную деятельность члена общественной организации ветеранов (пенсионеров) агропромышленного комплекса Татарстана Хариса Камалеева.

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий ее получили также генеральный директор АНО «Дирекция международных программ» Алина Равзутдинова и заместитель генерального директора организации Екатерина Камалова.

Ранее Путин заявил, что переноса выборов в Госдуму не будет. Сейчас идет подготовка.

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