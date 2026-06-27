Общество
27 июня 21:53
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Четверо татарстанцев удостоены благодарности Путина

Жители республики поощрены за добросовестную работу и общественную деятельность.

Четверо татарстанцев удостоены благодарности Путина

Автор фото: пресс-служба президента России

Президент  России Владимир Путин объявил благодарность четверым жителям Татарстана. Распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В их числе - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранис Файзуллин, получивший благодарность за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.  

Путин удостоил благодарности за активную общественную деятельность члена общественной организации ветеранов (пенсионеров) агропромышленного комплекса Татарстана Хариса Камалеева.  

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий ее получили также генеральный директор АНО «Дирекция международных программ» Алина Равзутдинова и заместитель генерального директора организации Екатерина Камалова.

Ранее Путин заявил, что переноса выборов в Госдуму не будет. Сейчас идет подготовка.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Татарстана взыскал 1 миллион рублей в пользу пострадавшего подростка

Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани на сутки перекроют улицу у психбольницы

На этот раз ограничения связаны с прокладкой водопровода.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.