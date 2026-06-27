Четверо татарстанцев удостоены благодарности Путина
Жители республики поощрены за добросовестную работу и общественную деятельность.
Президент России Владимир Путин объявил благодарность четверым жителям Татарстана. Распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном портале правовой информации.
В их числе - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранис Файзуллин, получивший благодарность за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.
Путин удостоил благодарности за активную общественную деятельность члена общественной организации ветеранов (пенсионеров) агропромышленного комплекса Татарстана Хариса Камалеева.
За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий ее получили также генеральный директор АНО «Дирекция международных программ» Алина Равзутдинова и заместитель генерального директора организации Екатерина Камалова.
Ранее Путин заявил, что переноса выборов в Госдуму не будет. Сейчас идет подготовка.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Возбуждено уголовное дело.
Сбой произошел сразу у двух самолетов.
Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.
На этот раз ограничения связаны с прокладкой водопровода.
Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.