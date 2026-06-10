Общество
10 июня 18:09
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«Вечерняя Казань»

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Четверть казанцев продолжают жить с партнерами после расставания

Пятая часть жителей не может позволить себе снять квартиру.

Четверть казанцев продолжают жить с партнерами после расставания

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С бывшим партнером продолжают жить 27 процентов казанских пар: 21 процент не может самостоятельно арендовать квартиру, а шесть процентов остаются в прежнем жилье из-за общей собственности – до ее продажи или раздела. Такое исследование провели в Level Group.

Разъехаться смогли только 24 процента. При этом в 25 процентах случаев в арендованной квартире остается женщина, и только в шести процентах — мужчина. При наличии личной собственности вопрос решается проще: в 18 процентах случаев один из партнеров остается в своей квартире.

Несмотря на то что предложение аренды в городах-миллионниках выросло в среднем на 30 процентов, а ставки снизились на семь процентов, это все равно не делает жилье доступнее. В Level Group отмечают, что формально рынок становится более гибким: растет выбор, собственники чаще идут на уступки. Но в реальности расходы на аренду остаются существенными, особенно если речь идет о раздельном проживании после расставания. Многие просто не готовы к удвоению затрат.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми больше всего любят арендодатели из Казани. Таких предложений на рынке 67 процентов.

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