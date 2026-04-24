Большинство возмущает не использование поворотников при маневрах.

Только каждый третий водитель из Казани положительно оценил культуру вождения на городских дорогах. Четверть поставили оценку «нейтрально». Еще 25 процентов считают ее скорее неблагоприятной, а 13 процентов — ужасной. Опрос провели аналитики Группы «Ренессанс Страхование» и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод».

Те, кому не нравится нынешняя культура вождения в городе, отмечают большие проблемы с использованием поворотников при маневрах (76 процентов), агрессивное вождение (70 процентов), плохую культуру парковки (66 процентов). В топ-5 худших черт также вошли использование за рулем телефона (58 процентов) и склонность водителей игнорировать предписания разметки и дорожных знаков (54 процента).

Чтобы исправить ситуацию водители предложили несколько вариантов: 62 процента респондентов выделили сниженную стоимость ОСАГО для аккуратных водителей, половина выступили за ужесточение штрафов и наказаний для нарушителей, 38 процентов посчитали необходимым усилить контроль за счет количества камер и постов ГИБДД.

Больше всего претензий у казанцев к таксистам (63 процента), курьерам на самокатах и велосипедах (62 процента), водителям каршеринга (38 процентов) и мотоциклистам (37 процентов).

