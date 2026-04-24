24 апреля 15:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Четверть водителей оценили культуру вождения в Казани как неблагоприятную

Большинство возмущает не использование поворотников при маневрах.

Четверть водителей оценили культуру вождения в Казани как неблагоприятную

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Только каждый третий водитель из Казани положительно оценил культуру вождения на городских дорогах. Четверть поставили оценку «нейтрально». Еще 25 процентов считают ее скорее неблагоприятной, а 13 процентов — ужасной. Опрос провели аналитики Группы «Ренессанс Страхование» и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод».

Те, кому не нравится нынешняя культура вождения в городе, отмечают большие проблемы с использованием поворотников при маневрах (76 процентов), агрессивное вождение (70 процентов), плохую культуру парковки (66 процентов). В топ-5 худших черт также вошли использование за рулем телефона (58 процентов) и склонность водителей игнорировать предписания разметки и дорожных знаков (54 процента).

Чтобы исправить ситуацию водители предложили несколько вариантов: 62 процента респондентов выделили сниженную стоимость ОСАГО для аккуратных водителей, половина выступили за ужесточение штрафов и наказаний для нарушителей, 38 процентов посчитали необходимым усилить контроль за счет количества камер и постов ГИБДД.

Больше всего претензий у казанцев к таксистам (63 процента), курьерам на самокатах и велосипедах (62 процента), водителям каршеринга (38 процентов) и мотоциклистам (37 процентов).

Ранее сообщалось, что водителей предупредили о возможном лишении прав из-за кефира или конфет. Допустимая норма алкоголя составляет не более 0,3 грамма этилового спирта на один литр крови, что примерно соответствует 0,3 промилле.

