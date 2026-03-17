Четвертый рекорд подряд: воздух в Казани прогрелся до +8,2 градуса
16 марта стало самым жарким за пять лет.
В Казани 16 марта зафиксировали новый температурный рекорд. По данным метеостанции «Казань», воздух прогрелся до +8,2 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Предыдущий абсолютный максимум для этого дня был установлен в 2020 году и составлял +5,3 градуса. Таким образом, новый рекорд превысил прежний почти на три градуса.
Это уже четвертый день подряд, когда в столице республики обновляются температурные рекорды. Напомним, 13 марта столбики термометров поднялись до +9,3 градуса, 14 марта — до +10,2 градуса, а 15 марта — до +11,6 градуса.
Ранее сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.