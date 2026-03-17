Общество
17 марта 10:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Четвертый рекорд подряд: воздух в Казани прогрелся до +8,2 градуса

16 марта стало самым жарким за пять лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 16 марта зафиксировали новый температурный рекорд. По данным метеостанции «Казань», воздух прогрелся до +8,2 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Предыдущий абсолютный максимум для этого дня был установлен в 2020 году и составлял +5,3 градуса. Таким образом, новый рекорд превысил прежний почти на три градуса.

Это уже четвертый день подряд, когда в столице республики обновляются температурные рекорды. Напомним, 13 марта столбики термометров поднялись до +9,3 градуса, 14 марта — до +10,2 градуса, а 15 марта — до +11,6 градуса.

Ранее сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
