16 марта стало самым жарким за пять лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 16 марта зафиксировали новый температурный рекорд. По данным метеостанции «Казань», воздух прогрелся до +8,2 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Предыдущий абсолютный максимум для этого дня был установлен в 2020 году и составлял +5,3 градуса. Таким образом, новый рекорд превысил прежний почти на три градуса.

Это уже четвертый день подряд, когда в столице республики обновляются температурные рекорды. Напомним, 13 марта столбики термометров поднялись до +9,3 градуса, 14 марта — до +10,2 градуса, а 15 марта — до +11,6 градуса.

Ранее сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.

