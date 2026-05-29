29 мая 12:06
Алина Камалютдинова

Четыре фестиваля Татарстана получат федеральную поддержку

Три из них пройдут в Болгаре.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В этом году в рамках национального проекта поддержано проведение четырёх фестивалей: три из них пройдут в Болгаре и один — в Крутушке. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Туристическая отрасль Татарстана показывает положительную динамику, отметил спикер. За прошлый год туристические центры республики посетили более восьми миллионов человек.

Сейчас, по словам Иванова, республике нужно удержать рост туристического потока. Этому способствует открытие средств загородного отдыха и развитие транспортной доступности. Например, трасса М-12 сейчас дает приток туристов из уральских регионов.

Иванов напомнил, что в этом году «Флот Татарстана» запустил рейсы скоростных судов во многие города республики, поэтому способов добраться до туристических точек стало значительно больше.

Помимо этого, важную роль в росте повторных визитов в города Татарстана играют событийные мероприятия. Республика, по словам спикера, является лидером по количеству летних событий.

Ранее организатор фестивалей и исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин также рассказал, что в Болгаре пройдут сразу два масштабных фестиваля — «Мечтатели» и «Великий Болгар». Одним из главных событий станет запуск 600 воздушных змеев (11–14 июля). Организаторы планировали подать заявку в Книгу рекордов России за массовый запуск воздушных змеев, но отказались от этой идеи из‑за высокой стоимости процедуры — а это 700 тысяч рублей.

