Проекты проходят антикоррупционную экспертизу.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

В перечень выявленных объектов культурного наследия собираются включить четыре объекта советского монументального искусства, среди них три советских мозаичных панно и сграффито. Соответствующие проекты проходят антикоррупционную экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране ОКН.

В реестр собираются добавить остановочный павильон, оформленный мозаикой на тему спорта, который находится на Матюшинском тракте, остановка «Зелёный бор». Также добавят остановочный павильон, оформленный мозаикой на морскую тему, на Матюшинском тракте, остановка «Вороновка». Третий павильон, оформленный мозаикой на тему развития транспорта, также находится на Матюшинском тракте, остановка «21-й километр».

Четвёртый объект — «Химия и индустрия», сграффито 1964 года, находится в казанском сквере имени Туполева (на пересечении улиц Декабристов и Гагарина).

Состояние всех произведений оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что к 100-летию Кировского района в Казани появился новый мурал. Арт-объект разместили на фасаде дома по улице Клары Цеткин, 11.

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