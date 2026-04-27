В последний день апреля продолжительность рабочего дня сократится на час.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России стартовала короткая рабочая неделя. Граждане будут трудиться с понедельника, 27 апреля, по четверг, 30 апреля, включительно. Это следует из производственного календаря на 2026 год.

30 апреля — день накануне Праздника весны и труда. По ТК РФ, продолжительность рабочего дня в этот день сокращается на один час. Затем россиян ждут четыре выходных подряд: с 1 по 3 мая.

В мае будет ещё одна четырёхдневная рабочая неделя. Понедельник 11 мая сделали выходным, потому что День Победы, 9 мая, выпадает на субботу и переносится. Так что работать придётся четыре дня — с 12 по 15 мая, а потом два дня отдыхать.

Ранее мы писали, что татарстанцев ждут самые короткие майские праздники за последние 5 лет. Время на отдых сокращается из-за того, что официальные нерабочие дни выпадают на субботу и воскресенье.

Кроме того, сообщалось, что депутат Георгий Камнев хочет сократить рабочие дни между майскими праздниками. В Госдуме призвали проявить больше гибкости и дать сотрудникам возможность провести время с семьей.

