Общество
7 июля 01:42
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«Вечерняя Казань»

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Число пострадавших от укусов клещей татарстанцев растет

В лидерах по-прежнему Казань.

Число пострадавших от укусов клещей татарстанцев растет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану поделилось свежей статистикой пострадавших от укусов клещей. По данным на 1 июля, в медицинские организации по этому поводу обратились 5427 человек, в том числе 1185 детей.  

В лидерах по числу пострадавших от насекомых - Казань (1847 человек), Набережные Челны (507), Альметьевский район  (330), Нижнекамский (315) и Бугульминский – 230.  

В управлении напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться в медицинскую организацию для его удаления либо удалить клеща самостоятельно.  

Насекомое следует доставить в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» либо в ПЦР-лаборатории медицинских организаций для обследования на зараженность клещевыми инфекциями.  

«В случае инфицированности клеща вирусом КВЭ  необходимо введение противоклещевого иммуноглобулина в течение 72 часов после присасывания, в случае зараженности клеща ИКБ врач назначит профилактическое лечение антибиотиками», - пояснили в ведомстве. 

Ранее мы писали, что на Волге в Татарстане мужчина выловил огромного сома весом под сто килограммов. Фотографии распространились по сети.

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