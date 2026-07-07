В лидерах по-прежнему Казань.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану поделилось свежей статистикой пострадавших от укусов клещей. По данным на 1 июля, в медицинские организации по этому поводу обратились 5427 человек, в том числе 1185 детей.

В лидерах по числу пострадавших от насекомых - Казань (1847 человек), Набережные Челны (507), Альметьевский район (330), Нижнекамский (315) и Бугульминский – 230.

В управлении напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться в медицинскую организацию для его удаления либо удалить клеща самостоятельно.

Насекомое следует доставить в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» либо в ПЦР-лаборатории медицинских организаций для обследования на зараженность клещевыми инфекциями.

«В случае инфицированности клеща вирусом КВЭ необходимо введение противоклещевого иммуноглобулина в течение 72 часов после присасывания, в случае зараженности клеща ИКБ врач назначит профилактическое лечение антибиотиками», - пояснили в ведомстве.

Ранее мы писали, что на Волге в Татарстане мужчина выловил огромного сома весом под сто килограммов. Фотографии распространились по сети.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.